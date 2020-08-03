РИАМО - 3 авг. По данным на 31 июля, в медицинские организации Подмосковья после укусов клещей обратились за помощью 10398 раз, в том числе в 3419 случаях от укусов клещей пострадали дети, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В прошлом году за аналогичный период количество обращений было на 9406 больше, чем в этом году, обращений детей было на 2124 больше.

«Результаты лабораторных исследований 3560 клещей свидетельствуют об отсутствии в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита. В 12,35% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,14% - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека и в 1,78% - гранулоцитарного анаплазмоза человека», — говорится в материале.

За первую половину 2020 года зарегистрировали 39 случаев болезни Лайма, из них пять случаев – у детей. Это в два раза меньше, чем за такой же период 2019 года.

Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом в Подмосковье не зафиксировано.

В регионе от клещей обработали более 1535 гектаров территорий. По данным на 31 июля, в Московской области привито против клещевого энцефалита 1673 человека, из них 504 ребенка.