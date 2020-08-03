РИАМО - 3 авг. В столице зафиксировали высокий рост пассажиропотока на станциях метро около парков и мест для прогулок, крупных торговых центров и жилых комплексов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Лидерами пассажиропотока стали станции метро «Достоевская», «Технопарк», «ВДНХ», «Кропоткинская».
Второго августа 2020 года московским транспортом воспользовались свыше 2,37 миллиона человек, что составляет 81% числа пассажиров 2 августа 2019 года.
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