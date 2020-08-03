РИАМО - 3 авг. За неделю в Центр управления регионом (ЦУР) поступило 8036 обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«Большая часть из обращений касалась категорий: «ямы на дворовых территориях», «ненадлежащее состояние игровых элементов на детской или спортивной площадке на дворовых территориях» и «нарушение правил уборки газона на дворовых территориях». Все эти обращения отработаны в срок», — сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

К примеру, по категории «ямы на дворовых территориях» решено за неделю 428 проблем. Наибольшее количество — в городских округах Подольск, Люберцы, Одинцово.

По категории «ненадлежащее состояние игровых элементов на детской или спортивной площадке на дворовых территориях» посредством ЦУР решили 391 проблему. Больше всего в Балашихе, Раменском и Одинцове.

По нарушениям, касающимся нарушений правил уборки газонов на дворовых территориях за неделю ЦУР помог решить 305 проблем. Наибольшее количество – в Сергиевом-Посаде, Одинцове и Балашихе.