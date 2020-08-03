РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Сотрудники Люберецкой Госавтоинспекции проверят, как соблюдаются правила перевозки крупногабаритных и опасных грузов водителями, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 3 по 9 августа сотрудники Люберецкой Госавтоинспекции проводят профилактическую операцию «Грузовик». Инспекторы усилят контроль за выполнением требований безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств. Сотрудники ГИБДД проверят, как соблюдаются правила перевозки крупногабаритных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха», - говорится в сообщении.

Также будут проверяться наличие и исправность в транспортных средствах тахографов, соответствие конструкции ТС и техническое состояние грузовика предъявляемым требованиям, наличие оформленных путевых листов с отметками медицинского работника и механика.

Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку грузов, о неукоснительном соблюдении требований ПДД, об обеспечении соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, недопущении эксплуатации транспортных средств при наличии у них неисправностей.