РИАМО - 3 авг. В декабре планируется закончить возведение здания школы на 825 мест в Наро-Фоминске, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Объект, расположенный на улице Калинина, достроен на данный момент на 40%. Строительные работы осуществляются генеральным подрядчиком ООО «Триумф» по графику.

«Задействовано более 110 человек. Выполняются устройство наружных стен и внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории. В ближайшее время планируется приступить к кровельным и отделочным внутренним работам. Объект будет введен в эксплуатацию в декабре», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В отдельный блок определят учебные классы начальной школы с помещениями для кружковой работы и размещением группы продленного дня. Кроме того, для школы построят два спортивных зала, библиотеку и читальный зал, столовую, медицинские кабинеты, актовый зал на 300 мест, кабинеты для уроков труда в средней и старшей школе.

На территории вокруг школы организуют спортивную и игровую площадки, зоны для отдыха и проведения школьных мероприятий.