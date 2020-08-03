РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 авг. Участник отборочных соревнований на национальный чемпионат WorldSkills Russia Масим Хатыпов рассказал журналистам, как справился с конкурсным заданием, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

На площадке Красногорского колледжа в понедельник прошел основной день соревнований по компетенции «Веб-дизайн и разработка» в рамках отборочных соревнований для участия в финале VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Московскую область в этой компетенции может представить студент третьего курса колледжа Хатыпов. После выполнения двух модулей по 2,5 часа каждый юноша поделился впечатлениями с журналистами.

«Соревнования прошли успешно. Я выполнил все модули. Первый модуль оказался непривычным, я еще такие занятия не выполнял. Так что в первом модуле я сомневаюсь, думаю, что выполнил его процентов на 50. Во втором модуле я уверен, я его хорошо выполнил», - поделился Хатыпов.

Он пояснил, что в первом задании нужно было создать серверную часть сайта, во втором – нужно было создать приложение.

Юноша учится на третьем курсе Красногорского колледжа на бюджетной основе. Дальнейшую профессиональную деятельность мечтает связать с веб-разработкой. Ранее он стал победителем регионального этапа чемпионата WorldSkills в своей компетенции, набрав 565 баллов. Результаты отборочного этапа будут известны не ранее 6 августа.

«То, что я стал лучшим в регионе в своей компетенции, дает мне уверенность, что я на правильном пути и в будущем буду заниматься именно веб-разработкой», - заключил Хатыпов.

Со студентом встретился директор колледжа Сергей Демин.

«Наш студент впервые участвует в этом отборочном соревновании. Безусловно, это накладывает большую ответственность как на тренеров, мастеров производственного обучения, тьютеров, так и на самого студента», - отметил Демин.

По его словам, колледж также впервые стал площадкой проведения отборочных соревнований.