РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В подмосковных Люберцах возобновили занятия скандинавской ходьбой в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Пенсионеры Люберец снова могут присоединиться к занятиям по скандинавской ходьбе, которые проходят в рамках программы «Активное долголетие». Ознакомиться с графиком занятий и записаться на тренировку можно на сайте: dolgoletie.mosreg.ru. На сайте нужно выбрать город Люберцы, раздел «Активности», подраздел «Скандинавская ходьба»,- говорится в сообщении.

Присоединиться к проекту могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Обучение и тренировки проводятся на бесплатной основе.

С 16 марта по 31 июля занятия в проекте «Активное долголетие» были временно приостановлены в связи с эпидемиологической обстановкой.