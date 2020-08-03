РИАМО - 3 авг. С приходом летнего сезона стала актуальной проблема выпадения детей из окон жилых домов, только за семь месяцев 2020 года из окон выпали 42 ребенка, пять из них погибли, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена Подмосковья.

«Из проведенного анализа видно, что большинство несчастных случаев происходит в полных благополучных семьях. Данной опасности подвержены дети от 0 до 10 лет, особенно детишки, которые только начинают ходить самостоятельно. Также следует отметить, что выпадение детей происходит из окон второго-третьего этажей многоквартирных домов и со вторых этажей частных домов», - говорится в сообщении.

Родители очень часто не задумываются о том, что москитная сетка не может выдержать вес ребенка. Инциденты с выпадением детей происходят за считанные доли секунд, когда взрослый на короткое время выпускает ребенка из поля внимания.

При этом дети могут находиться в момент инцидента под присмотром не только родителей, но и бабушек, дедушек, других родственников или старших детей.

«В предотвращении подобных трагедий очень важна информационная работа со взрослыми, донесение до них информации об опасности окон для жизни и здоровья детей, о необходимости установки фиксаторов, благодаря которым любознательные дети не смогут открыть окно и травмироваться», — отмечается в материале.

Так, родителям рекомендуется блокировать окна таким образом, чтобы ребенок не смог их открыть, - нужно открутить ручку окна и спрятать ее. Необходимо убрать стулья, кроватки, другие предметы мебели от окна, так как малыш может легко вскарабкаться на подоконник. Необходимо также закрывать балконную дверь.

Рекомендуется использовать специальные замки или решетки на окнах (ограничители, блокираторы, детские замки, цепочки, решетки).

Каждый год в регионе проводится акция «Безопасное детство», направленная на профилактику гибели и травмирования детей в результате различных несчастных случаев.