РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Ученица детской школы искусств Люберец Анастасия Прыгова и ансамбль народного танца «Тропинка» получили премии губернатора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Церемония награждения состоялась в рамках открытия VI Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину. Премия для учащихся учреждений дополнительного образования была учреждена в 2019 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Всего в этом году было выбрано 14 номинантов.

«Ученица ДШИ имени Л.И. Ковлера Анастасия Прыгова получила награду за успехи в изобразительном искусстве. Образцовый хореографический коллектив ансамбль народного танца «Тропинка» детской хореографической школы стал лучшим в номинации «Хореографическое творчество», - говорится в сообщении.

Дипломы на главной сцене фестиваля вручили министр культуры Московской области Елена Харламова и художественный руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрий Башмет.