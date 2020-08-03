РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 авг. В подмосковных Котельниках стартовала проверка безопасности дошкольных учреждений к новому учебному году, в понедельник проверили выполнение противопожарных требований в детскому саду «Аленка», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня (в понедельник - ред.) в рамках проверки готовности дошкольных учреждений города к новому учебному году государственные инспекторы по пожарному надзору ГУ МЧС России по Московской области совместно с представителями администрации городского округа Котельники проверили выполнение противопожарных требований в детскому саду «Аленка», - говорится в сообщении.

Особое внимание сотрудники МЧС в ходе приемки уделили наличию и исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации, знанию персоналом действий в случае ЧС.

«Не менее важным свидетельством противопожарного состояния являются документы, касающиеся обеспечения пожарной безопасности: сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы, используемые в помещениях, паспорта на огнетушители и журналы учета регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты», - заключается в сообщении.