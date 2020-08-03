РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» провели акцию «Не стань жертвой мошенников!», в ходе которой рассказали о способах борьбы с ними, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членами Общественного совета при МУ МВД в парках отдыха и на улицах города провели профилактическую акцию «Не стань жертвой мошенников!». Главная цель мероприятия направлена на информирование населения о мошеннических действиях злоумышленников», - говорится в сообщении.

Правоохранители и общественники разъясняли жителям наиболее распространенные схемы мошенников, рассказали, как не стать жертвой противоправных действий. Полицейские напомнили жителям округа о том, что не стоит переводить деньги на незнакомые счета, сообщать злоумышленникам свои персональные данные, коды из СМС-сообщений, а также вносить предоплату за товар, приобретаемый в непроверенных интернет-магазинах. Стражи порядка уделили особое внимание пожилым людям и призвали их быть более бдительными при общении с незнакомыми людьми.

В завершение акции полицейские вручили участникам информационные памятки с рекомендациями о том, как не попасться на уловки мошенников.