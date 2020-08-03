РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. В подмосковном Подольске проводят проверку по факту ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Renault, в результате аварии мотоциклист получил незначительные повреждения, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по Подольску.

Инцидент произошел в первой половине дня в понедельник в микрорайоне Южный на улице Машиностроителей. Мотоциклист столкнулся с автомобилем Renault.

«У мотоциклиста ушибленная рана пальца руки. Без серьезных ранений. Тем не менее, по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, и проводится расследование», - сказал сотрудник.