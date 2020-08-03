РИАМО(БАЛАШИХА) - 3 авг. Жителей подмосковной Балашихи, интересующихся военной историей, приглашают принять участие в «Диктанте Победы» 3 сентября, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Акция «Диктант Победы» проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности. В этом году она посвящена 75-летнему юбилею Великой Победы и пройдет 3 сентября. Ее организаторами являются политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

«Из-за пандемии коронавируса «Диктант Победы» был перенесен на начало осени и пройдет 3 сентября. Мы хотим привлечь интерес общества, особенно молодежи, к изучению истории Великой Отечественной войны. Диктант пройдет с беспрецедентными мерами безопасности. Всем участникам измерят температуру, выдадут индивидуальные средства защиты, также будет соблюдаться социальная дистанция», - сказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Галина Черкасова.

В 2019 году «Диктант Победы» прошел в 85 регионах РФ и в 23 иностранных государствах. Было организовано 1373 площадки. Центральной площадкой в Балашихе стала школа №5. Среди участников был секретарь балашихинского отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, депутаты от фракции «Единая Россия» в Госдуме и Мособлдуме Максим Сураев и Тарас Ефимов, члены регионального и местного политсоветов партии.

В 2020 году в Балашихе предусмотрено четыре площадки: школа №1 (Проспект Ленина, 20), школа №2( улица Кудаковского, дом 1), школа №3 имени И.А. Флерова(улица Советская, дом 17), Белоусовская средняя общеобразовательная школа(улица Орджоникидзе, дом 14).

По словам члена регионального Политсовета «Единой России» Веры Немировой, в этом году появилась возможность предварительной регистрации на площадках проведения для участников акции «Диктант Победы». Также для подготовки к написанию можно будет пройти онлайн-тест на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф.

Также запущено мобильное приложение «Диктант Победы» для платформ Android и iOS с полным функционалом сайта акции. Его уже можно скачать в соответствующих маркетах. Планируется, что в текущем году количество участников вырастет в несколько раз, так как «Диктант Победы» планируется провести во всех населенных пунктах России с численностью населения более 5 тысяч человек.