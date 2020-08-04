РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Кинопоказы в летнем кинотеатре парка Талалихина в Подольске начнутся во вторник с просмотра фильма «Марафон желаний», сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас отличная новость! В парке Талалихина в Подольске мы возобновляем кинопоказы в Зеленом театре. Киносеансы будут проходить по вторникам и четвергам в 21:00. Так, 4 августа все желающие смогут бесплатно посмотреть под открытым небом фильм «Марафон желаний», а в четверг, 6 августа, мультфильм «Королевские каникулы», - говорится в сообщении.

Вход в летний кинотеатр будет свободным. Жителей предупредили, что возможны изменения в расписании из-за погодных условий.