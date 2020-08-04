РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 авг. В подмосковном Дзержинском в двух домах отключат электроэнергию во вторник, также произойдет отключение в некоторых домах городского округа Котельники, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Дзержинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует жителей о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

«Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется во вторник на улицах Лесная в доме 1 и Угрешская в доме 20», - говорится в сообщении.

6 августа отключение пройдет в городском округе Котельники в микрорайоне Силикат в домах №6, 26, 27, строение 31, 30, 33.