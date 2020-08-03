РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 авг. На территории физкультурно-оздоровительного центра на улице Центральная стартовали бесплатные занятия с тренером от Федерации тайского бокса Московской области, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Мероприятие прошло при соблюдении санитарных норм. Участие приняли 18 ребят от шести до 25 лет», - говорится в сообщении.

Занятие провел тренер Никита Эрденко. Тренировка включала в себя разминку и основную часть, в рамках которой тренер рассказал об основах тайского бокса.

Тренировки по тайскому боксу будут проходить каждую субботу в 12:00.