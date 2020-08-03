РИАМО - 3 авг. Производители чая и кофе из Московской области смогут воспользоваться программой льготного кредитования, в том числе и на развитие производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Минсельхозпрод региона предложил снять ограничения на использование импортного сельскохозяйственного сырья, в случаях, если такое сырье не производится и не выращивается на территории России. Минсельхоз РФ утвердил внесение изменений, приказ ведомства вступит в силу после государственной регистрации.

«Изменения внесены в федеральный порядок предоставления льготных инвестиционных кредитов. Благодаря данным изменениям воспользоваться программой льготного кредитования в Московской области смогут производители чая и кофе. До сегодняшнего дня, в отличие от других отраслей АПК, они были лишены мер государственной поддержки», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Московская область занимает шестое место в РФ по объемам экспорта кофе.