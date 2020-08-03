РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. В подмосковном Подольске подвели итоги народного голосования за кандидатов в члены Общественной палаты округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Голосование за кандидатов в члены Общественной палаты городского округа Подольск завершилось 30 июля. По техническим причинам, связанным с высокой активностью граждан, что проявилось уже в первоначально назначенный день голосования – 18 июля – период голосования был перенесен и проходил с 24 по 30 июля.

«В течение этой недели жители активно проголосовали за кандидатов, что говорит о своевременном информировании, открытости процесса в регионе, в частности и в Подольске. Всего списке было 112 кандидатов в Общественную палату округа. Ознакомиться с итогами голосования можно на сайте Общественной палаты Московской области - https://opmosreg.ru/voting-mop/result/», - говорится в сообщении.

Результаты голосования являются одной из трех составляющих для расчета итогового рейтинга кандидата. Две другие составляющие – результаты проведенных консультаций и рекомендации от Общественных организаций, трудовых коллективов и жителей муниципального образования.

С 3 по 31 августа продолжится процесс формирования Общественной палаты. Всего в новый состав войдут 45 человек. Первую треть выберет губернатор, вторую - Общественная палата Московской области и еще 15 членов утвердит совет депутатов городского округа Подольск.