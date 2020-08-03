РИАМО - 3 авг. Педагог и психолог Александра Кондрахина объяснила, что желание родителей запретить мальчикам плакать и чувствовать грусть приводит к проблеме непонимания своих эмоций, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалист отметила, что затрудненность в вербализации эмоционального состояния может закончится формированием алекситимии – затруднения в передаче, словесном описании своего состояния.

«Не осознавая свои эмоции, продолжая жить обычной жизнью, взаимодействуя с окружающими людьми внутренне человек испытывает некий дискомфорт. А так как мы чаще всего фокусируем свое внимание на телесных ощущениях, то в этот момент человек только усиливает внутреннее напряжение. Это в дальнейшем приводит к психосоматическим нарушениям. С этим типом алекситимии справиться гораздо сложнее», – объяснила Кондрахина.

При вторичной алекситимии, которая появляется из-за детских переживаний, то взрослый мужчина в таком случае будет нуждаться в психотерапевтической работе, во время которой ему придется учиться распознавать эмоции у других, учиться выражать эмоции, а также справляться с ними.

Чтобы избежать таких последствий во взрослой жизни, родителям нужно с раннего возраста учить ребенка распознавать эмоции, пополнять его эмоциональный словарь, давать проявлять различные эмоции, а также учить справляться с новыми.