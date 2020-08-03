РИАМО - 3 авг. В Москве и Подмосковье во вторник, 4 августа, ожидается переменная облачность, максимальная температура воздуха составит плюс 26 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ночью температура воздуха составит 11-13 градусов тепла в столице и 8-13 градусов в Московской области. Днем в городе будет плюс 24-26 градусов, а в области – плюс 21-26 градусов.

«Под влиянием усиливающегося антициклона погода в центральных областях ожидается без осадков», — отмечается в материале.

Южный ветер днем будет дуть со скорость 3-8 метров в секунду.