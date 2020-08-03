РИАМО - 3 авг. Возгорание газопровода в доме на улице Автозаводская произошло, предположительно, из-за брошенной сигареты, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

На улице Автозаводская, дом 5 на газопроводе низкого давления проводились работы по продувке газа.

«В момент продувки от брошенного постороннего предмета, предположительно, подожженной сигареты, произошло возгорание», – уточняется в сообщении.

Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее из-за происшествия из 12-этажного жилого дома эвакуировали 80 человек.

Видео с места возгорания газопровода в жилом доме в Москве>>