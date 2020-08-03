РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Житель Подольска Владислав Антоненко стал победителем регионального творческого конкурса «Подмосковье глазами детей», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подмосковье с 1 по 20 июня прошел региональный конкурс детского рисунка «Подмосковье глазами детей». Конкурс проводился в рамках «Десятилетия детства», прием творческих работ осуществлялся по трем номинациям: «Дети в мире животных», «Подмосковье глазами детей» и «Добрые сердца». Принять участие могли жители региона в возрасте от семи до 14 лет – участники военно-патриотических организаций, обучающиеся в учреждениях дополнительного и среднего образования.

«Всего свои работы подали 200 юных патриотов. Первое место в номинации «Дети в мире животных» занял житель городского округа Подольск Владислав Антоненко в номинации «Подмосковье глазами детей», первое место в номинации «Добрые сердца», по мнению экспертного жюри, заняла работа Светланы Фесенко из Лыткарина», - говорится в сообщении.

Церемония награждения победителей пройдет во второй половине августа и объединит около 50 самых творческих девушек и юношей Подмосковья.