РИАМО - 3 авг. Порядка 20 тысяч человек посетили кинотеатры в Подмосковье за минувшие выходные, заведения возобновили свою работу 1 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В регионе возобновили свою работу 84 кинотеатра, из них 63 частных, 21 — государственной и муниципальной формы собственности.

«За первый уикенд работы подмосковных кинотеатров, по официальным данным, состоялось более 2,5 тысяч сеансов, которые посетили около 20 тысяч жителей региона», — говорится в сообщении.

В прокат вышли сразу две российские премьеры: комедия режиссера Евгения Шелякина «Хэппи-Энд», рассказывающая о приключениях загадочного мужчины на пляже, и долгожданная драма режиссера Анны Меликян «Фея», повествующая о реальной жизни создателя виртуальных игр.

Также зрители смогли посмотреть приключенческую драму «Лесси. Возвращение домой» (режиссер Ханно Ольдердиссен), комедийный боевик «Мой шпион» (режиссер Питер Сигал), триллер «Побег из Претории» (режиссер Фрэнсис Аннан), анимационный фильм «Тролли. Мировой тур» (режиссер Уолт Дорн, Дэвид П. Смит), ставший лидером российского проката по результатам уикенда, и другие.

Все киносеансы проходят строго с соблюдением санитарных требований.

В Подмосковье сняли почти все ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Однако в общественных местах все еще необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.