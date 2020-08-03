РИАМО - 3 авг. До конца года 101 подмосковная школа получит новое современное компьютерное оборудование, также в 179 школ региона поступит порядка 6,5 тысячи новых планшетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Сейчас сложно себе представить образовательный процесс без использования компьютерной техники. Современное оснащение учебных классов находится в числе приоритетных задач нашего ведомства. Работа в этом направлении ведется активная, ежегодно обновляется и закупается оборудование», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, новое оборудование поступает в подмосковные школы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».



«Нам важно, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от его места жительства, имел доступ к компьютеру и интернету»,– добавила министр.