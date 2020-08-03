РИАМО - 3 авг. До конца года 101 подмосковная школа получит новое современное компьютерное оборудование, также в 179 школ региона поступит порядка 6,5 тысячи новых планшетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.
По ее словам, новое оборудование поступает в подмосковные школы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
«Нам важно, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от его места жительства, имел доступ к компьютеру и интернету»,– добавила министр.
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