РИАМО - 3 авг. Примерно 40 тысяч детей смогут отдохнуть до конца лета текущего года в школьных лагерях на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, во время подготовки школьных лагерей дневного пребывания внимание больше всего акцентируется на мерах безопасности.

«В учреждениях регулярно проходит уборка, в необходимом количестве представлены антисептики и индивидуальные средства защиты. Сделано все, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и были в безопасности», – отметила Каклюгина.

Из-за пандемии Covid-19 открытие пришкольных лагерей на территории Московской области было перенесено.