РИАМО - 3 авг. В России могут усложнить процедуру предоставления трудовым мигрантам права на работу, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий пандемии Covid-19.

«Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», — сказал Медведев.

Он считает необходимым изучить опыт арабских стран, где ответственность за мигрантов возложена на работодателя.

«В арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», — отметил замглавы Совбеза.

По словам Медведева, положение дел в миграционной сфере вызывает серьезную обеспокоенность — многие мигранты во время пандемии лишились работы и оказались без средств к существованию. В свою очередь, это может привести к росту преступности.