РИАМО - 3 авг. Первая российская вакцина от Covid-19 будет зарегистрирована в течение 10 дней, если это произойдет, то Россия опередит остальные страны по созданию вакцины против коронавируса, сообщил генеральный директор – председатель правления Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы ожидаем регистрации вакцины в России в течение 10 дней. Безусловно, все процедуры будут Минздравом РФ соблюдены. Они получили уже результаты и первой, и второй фазы испытаний. Они видят, что результаты очень хорошие», – сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что, если процесс регистрации пройдет в течение 10 дней, то Российская Федерация создаст вакцину от коронавируса быстрее США и других государств. Отечественная вакцина от пандемии будет первой в мире.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что к началу следующего года в России планируют нарастить выпуск вакцины от коронавирусной инфекции до нескольких миллионов доз в месяц.

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3 АВГУСТА

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- Первая российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней. Если это произойдет, то отечественная вакцина от пандемии станет первой в мире.

- В общественном транспорте Подмосковья усилят контроль за наличием масок у пассажиров. В общественных местах региона необходимо носить маски, в том числе и в транспорте.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.

«В первую очередь объемы производства будут зависеть от потребности системы здравоохранения. При этом, по предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — сказал Мантуров.

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- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

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