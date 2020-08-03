РИАМО - 3 авг. Первая российская вакцина от Covid-19 будет зарегистрирована в течение 10 дней, если это произойдет, то Россия опередит остальные страны по созданию вакцины против коронавируса, сообщил генеральный директор – председатель правления Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы ожидаем регистрации вакцины в России в течение 10 дней. Безусловно, все процедуры будут Минздравом РФ соблюдены. Они получили уже результаты и первой, и второй фазы испытаний. Они видят, что результаты очень хорошие», – сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что, если процесс регистрации пройдет в течение 10 дней, то Российская Федерация создаст вакцину от коронавируса быстрее США и других государств. Отечественная вакцина от пандемии будет первой в мире.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что к началу следующего года в России планируют нарастить выпуск вакцины от коронавирусной инфекции до нескольких миллионов доз в месяц.
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Текстовая трансляция
3 АВГУСТА
- Самое важное о коронавирусе за день
- Свыше 11,3 тыс россиян приняли подмосковные оберваторы за 4 месяца. Сейчас в 15 обсерваторах Московской области находятся 1,1 тысячи человек.
- Первая российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней. Если это произойдет, то отечественная вакцина от пандемии станет первой в мире.
- В общественном транспорте Подмосковья усилят контроль за наличием масок у пассажиров. В общественных местах региона необходимо носить маски, в том числе и в транспорте.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.
- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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