РИАМО - 3 авг. Транспортная полиция Подмосковья усилит контроль за соблюдением масочного режима в транспорте с 4 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Не забывайте, пожалуйста, носить маски в общественном транспорте», — говорится в сообщении.
Для снижения риска заражения коронавирусом в общественных местах региона необходимо носить маски, в том числе и в транспорте.
В Подмосковья за прошедшие сутки выявили 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии выявили 63 915 случаев инфицирования Covid-19. Скончались 1 114 пациентов, выздоровели 47 224 человека.
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Текстовая трансляция
3 АВГУСТА
- Самое важное о коронавирусе за день
- Свыше 11,3 тыс россиян приняли подмосковные оберваторы за 4 месяца. Сейчас в 15 обсерваторах Московской области находятся 1,1 тысячи человек.
- Первая российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней. Если это произойдет, то отечественная вакцина от пандемии станет первой в мире.
- В общественном транспорте Подмосковья усилят контроль за наличием масок у пассажиров. В общественных местах региона необходимо носить маски, в том числе и в транспорте.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.
- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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