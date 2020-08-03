РИАМО - 3 авг. Уровень загруженности столичных дорог вечером в понедельник может составить 6-7 баллов, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Вечерние пробки: не забывайте о перекрытиях Тверской — от Моховой улицы до Настасьинского переулка», — говорится в сообщении.

Автолюбителям посоветовали выбирать альтернативные пути объезда.

Из-за проведения дорожных работ сильные затруднения движения прогнозируются на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Шереметьевском путепроводе; на Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК; на Волоколамском шоссе в районе 68-го километра МКАД; на проспекте Мира; на Большом Каменном мосту и Кутузовском проспекте.