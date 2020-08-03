РИАМО - 3 авг. Японский журнал Menjoy включил в список самых красивых россиянок фигуристок Алину Загитову и Анну Щербакову, сообщает Газета.ru.

«Из представителей спорта в рейтинге также присутствует теннисистка Мария Шарапова», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом рейтинге оказалась модели Наталья Водянова и Ирина Шейк.

То, что верхушку топа заняли представительницы женского одиночного фигурного катания, неудивительно: данный вид спорта очень популярен в Японии.

Загитова в декабре 2019 года приостановила свою профессиональную карьеру.