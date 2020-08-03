РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал новый компьютер детскому саду №27 компенсирующего вида «Дюймовочка» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В понедельник Ефимов вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой и Сергеем Бутусовым с рабочим визитом посетили дошкольное учреждение №27. Его заведующая Тамара Иванова рассказала о работе учреждения в период пандемии. Даже во время самоизоляции педагоги проводили онлайн-занятия со своими подопечными и их родителями, за время вынужденных каникул также удалось покрасить и уличные игровые конструкции и веранды, а за счет муниципальных средств выполнить частичный ремонт коридора детского сада.

«Мы продолжаем реализацию программы по обеспечению городских учреждений оргтехникой. Онлайн-формат прочно вошел в нашу жизнь. Это удобно как для проведения различных совещаний, так и обучающих дистанционных семинаров. Важно, чтобы наши воспитатели, педагоги имели современные мобильные рабочие места», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил коллектив учреждения за работу и передал новый компьютер, с помощью которого будет создано дополнительное рабочее место для педагога логопедической группы.

В ходе рабочего совещания его участники обсудили также планы текущего ремонта дошкольного учреждения. В детском саду №27 функционирует 10 логопедических групп.