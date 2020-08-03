РИАМО - 3 авг. Если ребенок был перемещен или удерживается на территории иностранного государства без согласия одного из родителей, то необходимо обратиться с пакетом документов в Минпросвещения России, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Россия является государством-участником двух многосторонних международных договоров, разработанных Гаагской конференцией по международному частному праву по вопросам защиты прав и интересов детей в международных семейных конфликтах», — говорится в материале.

В настоящий момент существует Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года и Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей от 19 октября 1996 года.

Если ребенок не достиг 16-летнего возраста и был перемещен или удерживается на территории иностранного государства не более 1 года, то необходимо подготовить обращение и приложить пакет документов:

1. Заполненная форма заявления о возвращении/об осуществлении права доступа (формы можно скачать, пройдя по ссылке);

2. Копии документов, подтверждающих права опеки над несовершеннолетним ребенком (например, свидетельство о рождении, распоряжение об установлении опеки и другое);

3. Копии документов, подтверждающих, что местом постоянного проживания ребенка является Российская Федерация (например, справка из органов регистрационного учета о месте жительства несовершеннолетнего или справка из образовательного/воспитательного учреждения, учреждений здравоохранения о постановке на учет несовершеннолетнего и другое);

4. Иные документы на усмотрение заявителя (например, решение суда, паспортные данные, фотографии ребенка и другое).

Если ребенок не достиг 18-летнего возраста, уже находится на территории иностранного государства, при этом есть решение российского суда об определении места жительства ребенка /о порядке общения с ребенком или местонахождение ребенка неизвестно, то необходимы следующие документы:

1. Заполненная форма заявления о возвращении/об осуществлении права доступа (формы можно скачать, пройдя по ссылке);

2. Копии документов, подтверждающих права опеки над несовершеннолетним ребенком (например, свидетельство о рождении, распоряжение об установлении опеки и другое);

3. Копии документов, подтверждающих, что местом постоянного проживания ребенка является Российская Федерация (например, справка из органов регистрационного учета о месте жительства несовершеннолетнего или справка из образовательного/воспитательного учреждения, учреждений здравоохранения о постановке на учет несовершеннолетнего и другое);

4. Иные документы на усмотрение заявителя (например, решение суда, паспортные данные, фотографии ребенка и другое).

Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть переведены на официальный язык иностранного государства или на английский язык (нотариально удостоверенный перевод необязателен).

Адрес для отправления документов: Минпросвещения России, 127006, Россия, Москва, улица Каретный ряд, дом 2. E-mail: d07@edu.gov.ru. Телефон: +7 (495) 587-01-10, добавочный 3464. Срок рассмотрения обращения – 30 дней.