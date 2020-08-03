РИАМО - 3 авг. Сотрудники следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовали доследственную проверку по нападению стаи собак на женщину и ребенка в Лобне, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В СМИ появилась информация о том, что в городе Лобне на беременную женщину и 7-летнего ребенка напала стая бездомных собак. Женщине удалось отбиться, а мальчику собаки вцепились в ногу», – уточняется в сообщении.

Информация стала поводом для проведения доследственной проверки, в ходе которой правоохранители установят все детали случившегося. Следователи найдут и допросят потерпевших, а также очевидцев нападения.

Кроме того, будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц местной администрации в части вопроса отлова бездомных собак. После проверки будет принято процессуальное решение.