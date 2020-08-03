РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Рабочие управляющей компании МУП «СЕЗ» Подольска спилили сухое дерево в одном из дворов микрорайона Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска в понедельник во дворах многоквартирных домов, обслуживаемых МУП «СЕЗ», производились работы по спиливанию сухих и заболевших деревьев. В частности, на придомовой территории по адресу: проспект 50 лет Октября, дом 20, было спилено сухое дерево», - говорится в сообщении.

Ствол работники УК распилили, а ветки были раздроблены. Все остатки вывезены.