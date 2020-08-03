РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 авг. В подмосковном Красногорске 35 молодежных бригад начали работу с понедельника, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске начали работу 35 молодежных трудовых бригад. На трудовую вахту при школах и в МУ «Молодежный центр» заступили более 650 красногорцев в возрасте 14-18 лет», - говорится в сообщении.

Юных горожан оформили, согласно Трудовому кодексу РФ. Заявки на участие в трудовых бригадах в течение всего года собирали через классных руководителей.

«Приоритет отдавался в первую очередь детям из многодетных семей, детям, находящимся под опекой, детям, состоящим на внутришкольном учете и на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Это сделано, чтобы не допустить незанятость детей в период отдыха, и чтобы дети смогли понять ценность денег», - пояснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ №3 Мария Рожкова.

В основном члены трудовых бригад будут делать мелкий ремонт в образовательных организациях, работать с библиотечным фондом. Кроме того, их привлекут к благоустройству пришкольной территории и оформительским работам.

«На оплату труда школьников в муниципальном бюджете заложено более 9 миллионов рублей. Работать ребята будут в строгом соответствии СанПиН и предписаниям Роспотребнадзора, связанным с Covid-безопасностью», - заключается в материале.