РИАМО - 3 авг. Cпециалисты «Мосгаза» 3 июля возобновили проведение обходов и плановых проверок, которые были приостановлены из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгаза».

За первый месяц возобновления технического обслуживания специалисты обошли больше 2,7 тысячи жилых домов, свыше 221 тысячи квартир.

«Работы возобновлены в полном объеме и с высоким качеством исполнения, при этом всеми нашими сотрудниками строго соблюдаются все необходимые меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором для недопущения распространения вирусных инфекций», – рассказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Для обеспечения надежности и безопасности газоснабжения, а также для удобства жителей Москвы специалисты изменили график технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Во время проведения плановых проверок сотрудники «Мосгаза» работают в медицинских масках, перчатках, используют дезинфицирующие средства. Кроме того, для них проводится ежедневный контроль состояния здоровья.