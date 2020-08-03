РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Школьники подмосковного Подольска смогут пройти профессиональное тестирование и получить рекомендации по развитию в рамках проекта «Билет в будущее», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В стране стартовал новый сезон проекта «Билет в будущее». На платформе проекта подмосковные школьники, в том числе и Подольска, учащиеся 6-11 классов, смогут пройти онлайн-тестирование, которое определит сферу их профессиональных интересов, принять участие в профессиональных пробах и получить рекомендации по развитию», - говорится в сообщении.

Для проведения мероприятий нового сезона проекта будет задействовано 54 площадки Подмосковья – на базе вузов, колледжей и техникумов. Обучение там будет проводиться по 89 профессиональным компетенциям под руководством 365 квалифицированных наставников. В 2019 году на платформе было зарегистрировано свыше 63,5 тысячи подмосковных учащихся из 664 школ.

«Билет в будущее» – проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов, реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В 2019 году Московская область вошла в число субъектов, получивших возможность участия в мероприятиях проекта.