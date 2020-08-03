РИАМО - 3 авг. Информация об угрозе взрыва на ряде объектов на территории столицы и Подмосковья не подтвердилась, сообщает оперштаб Москвы.

«Информация о «минировании» объектов в Московском регионе оказалась ложной. Проверка завершена, взрывчатых веществ не обнаружено», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в столице были «заминированы» все станции метро, а также гипермаркеты сети «Ашан». Кроме того, угрозы о заложенных взрывных устройствах поступили в роддом на юго-западе города.

Также поступили сообщения об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево и Жуковский.

Волна «минирований» в разных городах России длится с конца прошлого года.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>