РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 13 новых случаев Covid-19, за весь период пандемии в округе зафиксировали 1 776 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

160 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 63 915 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 47 224 человека выписали домой из стационаров, 1 114 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 776 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

3 АВГУСТА

- Самое важное о коронавирусе за день

- Свыше 11,3 тыс россиян приняли подмосковные оберваторы за 4 месяца. Сейчас в 15 обсерваторах Московской области находятся 1,1 тысячи человек.

- Первая российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней. Если это произойдет, то отечественная вакцина от пандемии станет первой в мире.

- В общественном транспорте Подмосковья усилят контроль за наличием масок у пассажиров. В общественных местах региона необходимо носить маски, в том числе и в транспорте.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.

«В первую очередь объемы производства будут зависеть от потребности системы здравоохранения. При этом, по предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — сказал Мантуров.

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- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.

- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.