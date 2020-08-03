РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 13 новых случаев Covid-19, за весь период пандемии в округе зафиксировали 1 776 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
160 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
«На данный момент в Московской области зарегистрировали 63 915 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 47 224 человека выписали домой из стационаров, 1 114 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 776 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», - говорится в сообщении.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.
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Текстовая трансляция
3 АВГУСТА
- Самое важное о коронавирусе за день
- Свыше 11,3 тыс россиян приняли подмосковные оберваторы за 4 месяца. Сейчас в 15 обсерваторах Московской области находятся 1,1 тысячи человек.
- Первая российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней. Если это произойдет, то отечественная вакцина от пандемии станет первой в мире.
- В общественном транспорте Подмосковья усилят контроль за наличием масок у пассажиров. В общественных местах региона необходимо носить маски, в том числе и в транспорте.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.
- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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