РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов поздравил с днем ВДВ директора Ледового дворца «Арена Мытищи», сообщается на сайте администрации горокруга.

«2 августа отмечается день рождения советских Воздушно-десантных войск. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов поздравил директора Ледового дворца «Арена Мытищи» Александра Михайловича Семыкина», - говорится в сообщении.

Семыкин - старшина запаса, он проходил военную службу в 1977-1979 годах в 44-й учебной дивизии ВДВ, служил в Гайжюнай.