РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Более 20 спортсменов приняли участие в первых соревнованиях по стрельбе из малокалиберных винтовок в Подольске, сообщается на сайте ЦНИИТОЧМАШ.

На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех») в Подольске прошли неформатные соревнования по высокоточной стрельбе из малокалиберного оружия. Идея состояла в том, чтобы дать владельцам малокалиберных винтовок прочувствовать драйв формата F-class – стрельбы на большие дистанции.

«Участники стреляли из положения лежа в бумажные мишени при скорости ветра не более 2 метров в секунду. Ранее из «мелкашек» соревновались только в силуэтной стрельбе, поэтому обкатать первые в России состязания по высокоточной стрельбе из малокалиберного оружия на дальние дистанции решили сначала на региональном уровне – Москва и Московская область. В соревнованиях принял участие 21 человек из столицы, Подольска, Чехова, Реутова, Балашихи, Дмитрова, Раменского, Богородицка», - говорится в сообщении.

Организатор соревнований, руководитель «Раменского стрелкового клуба» Владимир Гребенюк отметил, что инициатива удалась: соревнования вызвали огромный интерес, и в перспективе планируется организовать F-class mini на федеральном уровне.