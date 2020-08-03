РИАМО – 3 авг. Мосгорсуд в понедельник отменил апелляционный приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, сообщает РИА Новости.

Мамаеву прежний срок заменили годом исправительных работ. Наказание для Кокорина осталось прежним.

«В то же время оба спортсмена уже отбыли реальные сроки и освободились из колонии, новое заключение им не грозит», - говорится в сообщении.

Также Мосгорсуд заменил реальные сроки годом исправительных работ и удержанием десяти процентов от зарплаты брату Кокорина Кириллу и другу спортсменов Кириллу Протасовицкому.

Кокорин и Мамаев осенью 2018 года устроили две драки, в которых пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга России Денис Пак.

Весной 2019 года Пресненский суд отправил футболистов в колонию. Они освободились досрочно.