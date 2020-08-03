РИАМО - 3 авг. В Московской области ищут семьи с первенцами, которые могли бы принять участие в программе льготной ипотеки, сообщила начальник управления жилищных программ министерства жилищной политики Московской области Марина Марычева.

Подмосковная программа «Семейная ипотека» предлагает скидку к ипотечной ставке в размере 3% и рассчитана на три года. Получить льготную ипотеку могут семьи с подмосковной пропиской, первенцы которых родились в Подмосковье с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Дополнительное условие - это наличие в собственности не более 18 квадратных метров на человека.

«Программу мы запустили с 1 июня этого года. Но, к сожалению, пока на сегодняшний день ни одного льготного кредита не предоставлено. <...> Мы очень ждем вас в нашей программе. И считаем, что условия, которые предоставлены, являются уникальными и ими нужно воспользоваться. Мы готовы отвечать на вопросы», - сказала Марычева.

Она отметила, что для подачи заявления на участие в программе нужно заполнить анкету на Геопортале Подмосковья, а также приложить туда необходимые документы. Заявка будет рассматриваться 10 дней.

«С нами работает пока только один банк «Дом.РФ». По условиям кредита - жилье можно купить только в новостройке у застройщика», - заключила Марычева.

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