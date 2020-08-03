РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона из отделения банка, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть четвертого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 36-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, проживающего на территории округа, о том, что неизвестный похитил его мобильный телефон из отделения банка на проспекте Юных Ленинцев. Общая сумма материального ущерба составила более 9 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 58-летний уроженец Волгоградской области, у которого было изъято похищенное имущество. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.