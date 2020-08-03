РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. У Ледового дворца в Балашихе в рамках проекта «Старший брат» партии «Единая Россия» провели открытую тренировку для 50 детей из малообеспеченных и многодетных семей городского округа, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Чтобы помочь жителям Подмосковья вернуть спортивную форму после режима самоизоляции, единороссы решили организовать активный отдых и дать возможность провести время с пользой. В рамках проекта около 1 тысячи детей из малообеспеченных и многодетных семей занимаются спортом бесплатно. Серия открытых тренировок на свежем воздухе, стартовавшая в 25 городских округах Подмосковья, включая Балашиху, продлится до 1 сентября.

«Я думаю, что такие тренировки будут продолжатся, потому что это вовлечение молодых людей в спорт. У Ледового дворца «Арена Балашиха» прошла тренировка по тайскому боксу. Такая популяризация способствует именно увлечению наших молодых людей спортом, и это не только тайский бокс, но и другие виды спорта», - сказал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Тренировку для 50 детей из малообеспеченных и многодетных семей провел руководитель балашихинского отделения Федерации тайского бокса Денис Хоменко. В течение часа тренер показал основные приемы из тайского бокса, упражнения на растяжку, рассказал о главных правилах ведения боя.

В Балашихе занятия будут проводить каждые выходные августа в режиме соблюдения действующих санитарных ограничений. По словам координатора регионального партийного проекта «Старший брат» Андрея Урусова, данный проект - возможность для детей, стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, из малообеспеченных и многодетных семей заниматься несколькими видами физической активности бесплатно.

«Все тренеры сертифицированы и имеют большой спортивный опыт. Это квалифицированные специалисты, работающие под эгидой Федерации тайского бокса Московской области и Федерации кикбоксинга Московской области. Многие из них мастера спорта. Тренировки также будут проводить и сами президенты обеих федераций в своих муниципалитетах», — подчеркнул Урусов.

«Мы хотим помочь как можно большему количеству ребят обрести увлечение, которое возможно подарит им цель в жизни и научит быть сильными, а также стойко справляться с любыми жизненными трудностями», — заключил президент региональной общественной организации «Московская областная федерация тайского бокса» Олег Чуприн.