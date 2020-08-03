РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Управляющая компания «МУЖРП №4» Подольска планирует отремонтировать залитую из-за протекающей кровли квартиру в одном из домов на улице Энтузиастов, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора УК по благоустройству Анатолий Спиридонов.

«В настоящее время в доме №18 по улице Энтузиастов проводится ремонт мягкой кровли над залитой во время сильных дождей квартирой. Залив произошел из-за протекающей кровли. После просушки планируется провести ремонт в данной квартире», - сказал Спиридонов.

Он отметил, что в рамках подготовки к отопительному периоду рабочие уже отремонтировали две мягкие кровли и четыре шиферных кровли. Помимо этого, в настоящее время завершается капитальный ремонт кровель еще по четырем адресам.