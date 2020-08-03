РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 авг. Школу на 1,2 тысячи мест в микрорайоне Южный Котельников планируют открыть в третьем квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Котельниках провели проверку хода строительства общеобразовательной школы на 1,2 тысячи мест в микрорайоне Южный. На объекте находятся 85 человек.

«Ведутся работы по благоустройству территории, монтажу внутренних инженерных систем, монтажу оконных блоков и витражей. Приступили к монтажным работам по внутреннему электроснабжению. Смонтированы перекрытия актового и спортивного залов. Продолжаются отделочные работы. Завершены кровельные работы. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - третий квартал 2021 года», - говорится в сообщении.

Также по поручению главы Котельников Сергея Жигалкина сотрудники отдела строительства и архитектуры провели выездную проверка за ходом строительства детского сада на 350 мест в ЖК «Белая Дача Парк». На объекте находятся около 80 человек.

«Завершены работы по монтажу индивидуального теплового пункта, прокладке внешних инженерных сетей, кровельные работы и работы по кирпичной кладке внутренних стен и перегородок. Продолжаются работы по благоустройству территории, установке малых архитектурных форм, монтажу внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - первый квартал 2021 года», - заключается в сообщении.