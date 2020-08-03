РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. В городском округе Мытищи изъяли более 1 тысячи единиц контрафактной продукции с поддельными товарными знаками, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Мытищинской городской прокуратурой осуществляется надзор за соблюдением законодательства РФ о защите исключительных прав на использование товарных знаков на территории городского округа.

«С целью проверки информации, поступившей от граждан, городской прокуратурой сотрудникам полиции поручено организовать проведение проверок, по результатам которых был организован рейд, в ходе которого информация подтвердилась, изъято более 1 тысячи единиц контрафактной продукции, которая, помимо наличия поддельных товарных знаков, не имеет сопроводительной документации о месте производства и безопасности для здоровья покупателей», - говорится в сообщении.

По всем фактам в МУ МВД России «Мытищинское» организованы проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, назначены экспертизы по изъятой продукции, по результатам проведения которых и установления суммы ущерба будут возбуждены уголовные дела.

«Ход и результаты проверок городской прокуратурой контролируются. Мытищинская городская прокуратура благодарит граждан за активную гражданскую позицию и просит и впредь сообщать, в том числе на официальный адрес электронной почты городской прокуратуры mytishchy@mosoblproc.ru обо всех известных случаях нарушения закона в Мытищах», - отмечается в материале.

Сообщать в прокуратуру следует: сведения о фактах коррупции и превышении полномочий чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов, незаконной азартной деятельности, незаконной миграции, о нарушениях природоохранного законодательства, незаконных хостелах, злоупотреблениях в системе здравоохранения и нарушении прав несовершеннолетних, местах распространения наркотических средств и психотропных веществ, в том числе аптеках, где незаконно отпускают психотропные и наркосодержащие препараты, а также иных нарушениях закона.

С подобной информацией, а также с обращениями и жалобами, можно обратиться на личный прием в Мытищинскую городскую прокуратуру по адресу: улица Станционная, дом 5/3 в рабочие дни с 9:00 по 18:00, в пятницу до 16:45. Руководство городской прокуратуры также ведет ежедневный личный прием и готово выслушать проблемы граждан.