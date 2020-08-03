РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В подмосковных Люберцах в понедельник стартовал экологический проект «Мегабак», посвященный новым правилам сортировки отходов, сообщил журналистам генеральный директор «ЭкоЛайн-Воскресенск» Алексей Чуриков.

Пилотная площадка «Мегабак» установлена в Люберцах по адресу: улица Красногорская, возле дома №7.

«Диваны, другой строительный мусор также можно будет поставить на переработку. Проект «Мегабак» реализуется нашей компанией совместно с администрацией Люберец, которая приняла активное участие в поиске места под установку больших бункеров. Площадка огорожена, оборудованы камеры видеоналюдения», - сказал Чуриков.

Он добавил, что дерево пойдет на компост, железные части мебели - на сортировочные комплексы. Также будут сортировать и электрический лом.

На специально оборудованной площадке региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил три бункера вместимостью 8 кубометров и два синих контейнера для раздельного сбора мусора. Бункеры будут предназначены для того, чтобы люди выбрасывали в них разнообразные отходы, в том числе строительные или ненужные вещи такие, как сломанная бытовая техника, мебель, стекло.

На площадке работают волонтеры. Они будут помогать жителям сортировать мусор, а также будут вручать сувениры. Выбросить мусор на данную площадку можно в любой день с 9:00 до 18:00, кроме понедельника.