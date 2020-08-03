РИАМО - 3 авг. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки на территории Подмосковья выявлено в Сергиево-Посадском городском округе (18 человек), в Балашихе (13 заразившихся) и в Королеве (11 человек), сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
Затем по количеству заразившихся следуют Люберцы (8 зараженных), Воскресенск и Зарайск (по 7 человек), Домодедово (6), а также Долгопрудный, Ленинский городской округ, Лобня, Одинцовский городской округ, Подольск, Раменский городской округ, Химки, Щелково, в которых выявили по 5 заразившихся.
В Клину, Красногорске, Краснознаменске, Луховицах, Реутове, Коломенском и Богородском городских округах за сутки удалось выявить по три заразившихся. По два человека за прошедшие сутки заразились Covid-19 в девяти городских округах Подмосковья: в Дзержинском, Дубне, Егорьевске, Лыткарине, Мытищах, Можайском городском округе, Солнечногорске, Ступине и Талдомском городском округе.
По одному случаю заражения выявлено в 11 городских округах. Среди них Власиха, Волоколамский городской округ, Дмитровский городской округ, Жуковский, Ивантеевка, Истра, Котельники, Пушкинский городской округ, Серпухов, Шатура и Электросталь.
Ни одного случая заражения не выявлено в Бронницах, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Наро-Фоминском городском округе, Озерах, Орехово-Зуевском городском округе, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Рошале, Рузском городском округе, Серебряных прудах, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Шаховской и Электрогорске.
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Текстовая трансляция
3 АВГУСТА
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.
- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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