РИАМО - 3 авг. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки на территории Подмосковья выявлено в Сергиево-Посадском городском округе (18 человек), в Балашихе (13 заразившихся) и в Королеве (11 человек), сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Затем по количеству заразившихся следуют Люберцы (8 зараженных), Воскресенск и Зарайск (по 7 человек), Домодедово (6), а также Долгопрудный, Ленинский городской округ, Лобня, Одинцовский городской округ, Подольск, Раменский городской округ, Химки, Щелково, в которых выявили по 5 заразившихся.

В Клину, Красногорске, Краснознаменске, Луховицах, Реутове, Коломенском и Богородском городских округах за сутки удалось выявить по три заразившихся. По два человека за прошедшие сутки заразились Covid-19 в девяти городских округах Подмосковья: в Дзержинском, Дубне, Егорьевске, Лыткарине, Мытищах, Можайском городском округе, Солнечногорске, Ступине и Талдомском городском округе.

По одному случаю заражения выявлено в 11 городских округах. Среди них Власиха, Волоколамский городской округ, Дмитровский городской округ, Жуковский, Ивантеевка, Истра, Котельники, Пушкинский городской округ, Серпухов, Шатура и Электросталь.

Ни одного случая заражения не выявлено в Бронницах, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Наро-Фоминском городском округе, Озерах, Орехово-Зуевском городском округе, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Рошале, Рузском городском округе, Серебряных прудах, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Шаховской и Электрогорске.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.

«В первую очередь объемы производства будут зависеть от потребности системы здравоохранения. При этом, по предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — сказал Мантуров.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы делать прививку от коронавируса? 31% Сразу, как только это станет возможно 31% Да, если увижу положительные результаты 31% Я не верю в коронавирус 31% Я не делаю никаких прививок Результаты

- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.

- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.